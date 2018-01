Gradignan, France

Les surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt de Gradignan poursuivent leur mouvement. Samedi et dimanche, ils ont "déposé leurs clés", c'est à dire qu'ils ont cessé le travail juste après avoir fait l'appel des détenus. Lundi dès 6 heures, ils vont organiser un nouveau "blocage total" avec des barricades devant la prison. Cela fait huit jours que les agents sont mobilisés dans le cadre d'un mouvement national de protestation. Un mouvement qui a commencé après l'agression de quatre surveillants dans une prison du Pas-de-Calais.

Samedi, les principaux syndicats avaient annoncé qu'ils signeraient pas le projet d'accord négocié avec le gouvernement

Ce week-end, l'UFAP-UNS, le syndicat majoritaire (40%) et la CGT Pénitentiaire (15%) ont refusé de signer le projet d'accord qu'ils avaient pourtant négocié avec le gouvernement. Un projet qui promettait la création de 1.100 emplois sur 4 ans, mais impossible à réaliser sans une augmentation des salaires explique Hubert Gratraud, responsable FO Pénitentiaire de la Maison d'Arrêt de Gradignan : "Un surveillant qui travaille déjà depuis plusieurs années gagne 1400 euros par mois. Donc je ne vois pas comment on peut recruter plus de 1000 agents avec un salaire qui n'est pas en adéquation avec nos missions et les risques que l'on prend tous les jours."

Ce n'est plus possible de continuer comme ça" Bruno Maurille, représentant UFAP-UNSA à la maison d'arrêt de Gradignan

Les surveillants sont mobilisés par le biais d'une intersyndicale UFAP UNSA - FO et CGT. Pour Bruno Maurille, représentant UFAP-UNSA à la maison d'arrêt de Gradignan, le blocage devrait continuer tant que le gouvernement ne propose pas des mesures concrètes : "Cela fait des années qu'on nous promet monts et merveilles mais pour l'instant ça n'est que de la poudre aux yeux. A Bordeaux, la situation s'est fortement dégradée ces dernières années et ce n'est plus possible de continuer comme ça." Un peu plus de 200 surveillants travaillent à la maison d'arrêt de Gradignan qui accueille 700 détenus.