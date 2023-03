La moitié des tués sur la route depuis début 2023 dans les Deux-Sèvres sont des motards

L'appel à la vigilance des gendarmes des Deux-Sèvres au sujet des motards avec ce message "Motards, prenez soin d'eux, prenez soin de vous". La moitié des morts sur les routes du département depuis le début de l'année 2023 sont des conducteurs de deux-roues. Trois décès au total dont deux sont survenus sur la seule journée de ce dimanche 12 mars. Un motard âgé de 58 ans a été tué dans une collision avec une voiture à Val-en-Vignes , près de Thouars. Et on apprend que quelques heures plus tard à Melleran dans le Mellois, un homme de 33 ans a perdu le contrôle de sa motocyclette et a percuté un mur. Les motards qui représentent également un quart des impliqués sur des accidents corporels.

