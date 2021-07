Les stations de montagne séduisent les vacanciers et confirment leur attractivité. Les taux de réservation augmentent, dans le prolongement des premières tendances annoncées début juin par les agences spécialisées. Reportage et illustration aux Sybelles en Maurienne.

La montagne attire les touristes cet été en Savoie et Haute Savoie

La montagne et les stations attirent les touristes cet été. La station des Corbiers en Maurienne

De nombreux vacanciers sont déjà arrivés en montagne !

Ils sont au bord des piscines dans les résidences vacances, en rando basket ou sur les terrains de volley des fronts de neige. Vacances détentes et découvertes de nouvelles activités au programme.

L’ANMSM, (Association Nationale des Maires des Stations de Montagne) en collaboration avec le cabinet G2A publient des chiffres encourageants pour le tourisme de montagne. Selon ces études : début juillet, en moyenne, 44% des lits sont déjà réservés, sur l'ensemble de la période estivale (du 26 juin au 4 septembre). Sur la période la plus fréquentée (du 17 juillet au 20 août), le taux d'occupation dépasse désormais les 54%.

Ecoutez : " la montagne, c'est bien aussi l'été !" Copier

Aux Sybelles en Maurienne on accueille de nouveaux touristes

Dans la station du Corbier, les vacanciers sont arrivés dès le début du mois de juillet. Dans la résidence touristique MMV « Club l'étoile des Sybelles», c’est une nouvelle clientèle qui a posé ses valises. "Ce sont des personnes qui viennent chercher le grand air, de nouvelles sensations. Elles réalisent qu’en montagne aussi on prend de belles couleurs, on bronze et il a de très nombreuses activité à faire en famille" détaille Maud Chavanier la directrice de cette résidence.

Cette année on remplace la Côte d’Azur par les Alpes - Sarah, une vacancière

Sarah habite la région parisienne avec sa famille. C’est son premier séjour en montagne l’été. « Nous avons choisi la résidence touristique, comme ça nous sommes indépendant dans notre appartement pour les repas, par rapport au covid notamment. Et puis les clubs enfants et ado permettent à chacun de profiter d’activités différentes ».

VTT face aux Aiguilles d'arves - ©Cordier tourisme

En ce début d’été, il y a peu de clients étrangers pour l’instant en Savoie et Haute Savoie