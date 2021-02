La montée du niveau de la Loire va se poursuivre jusqu'à samedi à Orléans et Gien, selon les prévisions

"Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir", assure Fabien Pasquet, chef du service hydrométrie, prévision des étiages, des crues et des inondations à la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) en Centre-Val de Loire, au sujet de la montée du niveau de la Loire depuis plusieurs jours dans le Loiret : "elle est certes spectaculaire par rapport à la sécheresse de l'été dernier, mais relativement modérée".

Montée d'une quarantaine de centimètres d'ici samedi à Orléans

Il assure qu'il s'agit d'une montée des eaux tout à fait "normale" en hiver, poursuit Fabien Pasquet, invité en direct de France Bleu Orléans. "Le niveau de la Loire devrait augmenter de quelques dizaines de centimètres jusqu'à samedi à Orléans", probablement une quarantaine de centimètres à Orléans et une cinquantaine à Gien, jusqu'à samedi.

Loin du niveau de la dernière grande crue en 2003

"On est en vigilance verte sur la Loire, c'est à dire qu'il n'y a pas de risque majeur d'inondation. On est à 1m35 à Orléans aujourd'hui, on montera sans doute à 1m80, mais on est loin, par exemple, du niveau atteint lors de la crue de décembre 2003, 3m75", explique Fabien Pasquet, de la DREAL Centre-Val de Loire.

Dans l'est du Loiret, le niveau de vigilance est supérieur pour le Loing, "on est en vigilance jaune avec des débordements par endroits, le niveau devrait encore un peu augmenter, mais il n'y a pas d'inquiétude majeure", poursuit le chef du service hydrométrie, prévision des étiages, des crues et des inondations à la DREAL.

On observe des débordements localisés, notamment sur des terres agricoles, notamment chez Cédric Boussin, agriculteur à Pers-en-Gâtinais, qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux le week-end dernier.

Le canal d'Orléans, au niveau du quai du Roi, le 24 janvier 2021 © Radio France - Antoine Denéchère

Le niveau du canal d'Orléans, entre Orléans et Châlette-sur-Loing, est haut depuis plusieurs jours, mais là aussi, rien d'anormal, assure Yves Bergot, le responsable du service canaux et environnement au conseil départemental du Loiret : "nous surveillons la situation de près, mais nous sommes dans un niveau normal".