La Montilienne portée disparue vendredi a été retrouvée morte

Le corps de la femme de 66 ans, portée disparue depuis 48 heures, a été retrouvé à Châteauneuf-du-Rhône, au niveau du barrage.

Elle avait quitté son domicile de Montélimar, vendredi 30 décembre sans prendre d'affaires et n'avait plus donné de nouvelles depuis. Les policiers et pompiers ont mené des recherches tout le week-end, notamment dans le secteur de la chapelle d'Aurel, le long du canal de dérivation, où sa voiture a été découverte.

C'est finalement au barrage de Châteauneuf-du-Rhône que son corps a été découvert, ce dimanche vers 16h.

Une enquête est toujours en cours, confiée à la gendarmerie de Donzère, mais la thèse du suicide ne fait guère de doute.