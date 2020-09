La Rolex de l'ancien footballeur toulousain Gradel retrouvée à Nîmes

Les douanes ont arrêté 2 hommes à Nîmes, dans une affaire de trafic de cigarettes. L'un d'eux portait une montre appartenant au footballeur et ancien toulousain Max-Alain Gradel.

Il y a un peu plus de 2 ans, en avril 2028, l'affaire avait marqué la Ligue 1 de football, et plus particulièrement le club de Toulouse : l'attaquant international ivoirien (qui a également joué à Saint-Etienne) s'était fait voler une montre de valeur, une Rolex, dans le vestiaire du club alors que les joueurs étaient à l'entraînement.Le club avait porté plainte avec le joueur. Cette montre a été retrouvée à Nîmes dans la nuit de jeudi à vendredi, au poignet d'un homme arrêté par les douanes, dans un trafic de cigarettes.

Selon le Procureur de Nîmes, les douanes ont interpellé 2 personnes, un français et un étranger, avec à bord de leurs voitures 700 cartouches de cigarettes de contrebande. Le numéro de série de la montre correspond à la Rolex de l'attaquant ivoirien, qui a signé cet été à Sivasspor, en Turquie.