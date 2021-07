La mort d'Adrien Perez : les temps forts du procès devant la cour d'assises de l'Isère

Hier, la cour d'assises de l'Isère a condamné chacun des frères El Habib à 15 ans de réclusion criminelle pour coups mortels et violences aggravées mais n'a pas retenu l'intention homicide. Liam Djadouri a écopé, lui, de 2 ans avec sursis. Retour sur 10 jours d'audience émouvants et éprouvants.

Ce que l'on retiendra d'abord des ces 10 jours intenses d'audience, c'est la dignité des parties civiles. Celle des parents et de la sœur d'Adrien Perez, mais aussi celle des trois autres victimes vivantes, Mathieu Porte, Thibault Joffre et Joséphine Oberlin. Ils redoutaient cette épreuve, ils y ont fait face avec courage. On notera aussi la sérénité des débats, menés par la présidente de la cour d'assises. Débats qui se sont déroulés dans le calme, y compris à l'énoncé du verdict. Aucun cri, aucune remarque. Chaque "clan" a ensuite quitté la salle d'audience en s'ignorant.

Le box des accusés a été occupé durant 10 jours par les frères El Habib © Radio France - Véronique Pueyo

L'émotion des proches d'Adrien

On retiendra aussi l'émotion qui a parcouru la salle d'audience, notamment, lorsque Patricia Perez s'est approchée de la barre pour parler de son fils, sa photo serrée dans ses bras. "Mon mari et moi, nous dormons avec un t-shirt d'Adrien. Comme le temps a effacé son odeur, on l'asperge avec son parfum. Nous sommes morts nous aussi ce 29 juillet 2018" confie Patricia Perez, en pleurs.

La mort en direct et en boucle

Et puis -et c'est plutôt rare dans un procès d'assises- on a visionné des dizaines de fois la vidéo de la rixe mortelle, où l'on voit Adrien Perez mourir sous nos yeux, en s'écroulant sur le sol froid d'une rue mal éclairée. Une scène d'une grande violence où Yanis El Habib frappe Thibault Joffre, où Younès El Habib sort un couteau, en disant : "Le premier qui touche à mon frère, je le découpe!" Où, à la fin de la bagarre, Yanis El Habib lève les bras en signe de victoire. 40 secondes après, _"_c'est une scène d'attentat terroriste que découvrent les secours"dira l'avocat général, avec trois hommes à terre, dont un ne se relèvera pas.

Les regrets de Liam Djadouri

Enfin, il y a les 3 accusés, Liam Djadouri, qui s'est fait oublié au fil des jours et contre lequel, l'avocat général a requis un an avec sursis. _"_Je regrette d'avoir été mêlé à tout çà" dira-t-il "Mais je n'ai fait de mal à personne. "La cour le condamnera à 2 ans de prison avec sursis. Son avocat, Maitre Ripert, qui avait plaidé l'acquittement, a fait part, hier, de son intention de faire appel.

Jacques Dallest, l'avocat général, avait requis 20 ans contre les frères El Habib, convaincu de leur intention homicide © Radio France - Véronique Pueyo

"Unis dans la vie et dans le crime" - Jacques Dallest, avocat général

Mais surtout, il y a les deux frères El Habib, Yanis, 22 ans -queue de cheval, grand, baraqué, il a pris 20 kilos en prison- et Younès, 23 ans, l'intellectuel de la famille, avec ses petites lunettes et sa voix claire et posée. Ils sont "unis dans la vie et dans le crime,"dira encore l'avocat général. deux frères fusionnels, marqués durant leur enfance par la violence d'un père qui frappait leur mère et qui, dans leur box, se parlent parfois derrière leurs masques, baissent la tête ou fixent les jurés.

Les avocats des frères El Habib sont satisfaits du verdict, leurs clients étant été acquittés des faits de meurtre et de tentative © Radio France - Véronique Pueyo

Pas d'intention homicide

Yanis reconnait avoir été le déclencheur du drame, mais ne pas avoir eu de couteau en main. Younes dit avoir eu un couteau, mais ne pas avoir eu l'intention de tuer. Tous deux ont formulé des regrets, inaudibles pour la famille Perez. En revanche, la cour les a entendus sur ce point, car elle n'a pas retenu l'intention homicide. "On ne condamne pas sur des hypothèses" avait lancé Maitre Forest à la cour, l'un des deux avocats de Yanis El Habib.

14 coups de couteau en 40 secondes et pas d'intention homicide, cela a étonné Maitre Levy-Soussan, l'avocat de Mathieu Porte, qui a failli mourir d'un coup de couteau, la lame étant passée à quelques millimètres de son cœur. "_J'ai hâte de lire les motivations de la cour pour comprendre ce qui a conduit à cette décision_. Mais nous sommes satisfaits du quantum de la peine et de ce que les frères aient été reconnus coupables au même niveau de responsabilités."

Les parents d'Adrien, Patricia et Bruno Perez © Radio France - Véronique Pueyo

L'image que l'on emportera aussi de ce procès hors norme, ce sont les quelques paroles prononcées par Bruno Perez après le verdict : "Cela ne me fait ni chaud, ni froid. La sentence ne changera pas ma douleur. Celui qui a tout perdu, aujourd'hui, c'est mon fils Adrien, car il a perdu la vie." lâche, en tentant de retenir ses sanglots et en n'y parvenant pas, le papa d'Adrien.

"Ma peine, elle mourra avec moi" - Bruno Perez

Bruno Perez a dit quelques mots après l'énoncé du verdict Copier

Pas d'appel mais un deuil impossible

Seul soulagement pour les parties civiles , ni la défense des frères El Habib ni l'avocat général ne devraient faire appel. Cela évitera aux proches d'Adrien un nouveau procès et une nouvelle et douloureuse épreuve. Mais comme nous l'avait dit Bruno Perez avant le procès : "On me dit que ce procès me permettra de faire mon deuil. Mon deuil de quoi ? Mon fils, il est dans un trou. Ma peine, je l'emporterai dans ma tombe."