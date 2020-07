La mort d'Emeline Perfeito : le parquet demande la relaxe de la gynécologue

Pendant 6 heures et demi, le tribunal de Pau a refait l'histoire tragique d'Emeline et son bébé ce jeudi. La gynécologue jugée pour homicide involontaire s'est expliquée longuement. Le parquet a demandé la relaxe. Le jugement sera rendu le 12 octobre.

Ce jeudi, le tribunal judiciaire de Pau a fait le procès de la mort d'Emeline Perfeito et de son bébé. Le 17 juin 2012 cette jeune femme de 24 ans est morte à la clinique Navarre de Pau, des suites d'une occlusion intestinale. Elle était à deux jours du terme. La gynécologue obstétricienne a été jugée pour homicide involontaire. Elle a fait une erreur de diagnostic. Elle pensait que les douleurs de la jeune femme étaient dues à des contractions. Le parquet a demandé la relaxe de la praticienne.

"Je crois que je n'ai rien à me reprocher."

La gynécologue a dû se justifier pendant de longues heures devant le tribunal. Elle a d'emblée parlé d'un "drame épouvantable. D'abord pour Emeline Perfeito, pour son bébé, sa famille, mais aussi pour tout le personnel de la clinique et moi même". Elle dit que ça a été un "épisode extrêmement dur". On sent bien l'émotion contenue de la médecin qui serre les dents à la barre. Sous le feu des questions, elle a maintenu qu'elle ne pouvait pas penser que ces douleurs n'étaient pas des contractions. Emeline souffrait d'une malformation congénitale rare de son intestin, dont personne n'avait connaissance, pas même la patiente. Les débats sont devenu très techniques. Aseptisés même par moment, et la personne d'Emeline disparaît derrière les considérations anatomiques crues. Bernadette sa mère, au fond de la salle craque et se met à pleurer. Et puis le président revient sur l'essentiel : "avez-vous des regrets?" Elle répond : "Je crois que je n'ai rien à me reprocher."

Le parquet demande la relaxe

C'est ce que pense le parquet en tous cas qui demande la relaxe. Pour la substitut du procureur Aurore Chauprade, il n'y a pas de faute manifeste ou délibérée. Elle s'est trompée dans un diagnostic, mais on n'est même pas sûr que le bon diagnostic aurait sauvé Emeline. Ce que le droit pénal appelle le lien de causalité. Et puis, sauver Emeline relevait de l'exploit. Et les médecins ne sont pas tenu à l'exploit. Ce que l'avocate de la gynécologue, Me Hélène Fabre, a résumé en une phrase. Les médecins ont l'obligation de moyens, pas de résultat. Ce procès s'est niché dans ce malentendu. Me Emmanuelle Leverbe, l'avocate de la mère et du frère d'Emeline a commencé sa plaidoirie en disant une vérité tout aussi incontestable que celle de sa consœur: "nos clients ne sont pas dans la vindicte. Ils sont nous. Ils sont vous. Ils remettent leurs vies dans les mains des praticiens. Ils ont une confiance aveugle dans la médecine".

Je crois que le Dr (...) avait aussi besoin de ça. Je me permets de parler à sa place, mais elle avait besoin de s'exprimer pour j'espère tourner la page. On a eu un débat comme je le voulais ; des explications, des réponses. J'espère qu on va pouvoir tous retrouver la paix—José Perfeito

José Perfeito, le papa d'Emeline Copier

Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 22 octobre.