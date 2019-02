La mort d'Olivier Massonnaud : un policier de Poitiers jugé devant la cour d'assises de Bordeaux

Poitiers, France

Onze ans après les faits, un policier de Poitiers est jugé dès ce lundi devant les assises de Gironde pour coups mortels aggravés ! En août 2007, la police est appelée pour une scène de ménage. Ce guide touristique de 38 ans, ivre, tient un couteau à la main. Il menace sa petite amie, mais s'enfuit à l'arrivée des policiers. Ces derniers bouclent le quartier jusqu'à ce que le forcené soit localisé vers 4h du matin. C'est là que le drame se noue, dans une cour. L'homme surgit le bras tendu en hurlant vers un policier. Voyant cela un autre agent crie "bouge pas !" à deux reprises et tire un seul coup de feu. Coups mortels ou légitime défense, la justice aura mis dix ans avant de trancher et renvoyer ce policier devant la justice.

Un fait rarissime

Il est très rare qu'un policier soit jugé par une cour d'assises pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, et si on en arrive-là, c'est dû à l'acharnement du père de la victime. Dès le début, il se bat pour que ce brigadier de 35 ans à l'époque soit jugé. Au départ, pourtant, le policier n'est pas mis en examen. Le dossier pourtant passe entre les mains de trois juges d'instruction différents. Le dernier, en 2013 conclut par un non-lieu. La famille de la victime fait appel. Perd à nouveau en 2014 et ce n'est que lorsque le dossier arrive en cassation, en 2015, qu'il est relancé.

Cette dernière le confie alors à la cour d'appel de Bordeaux : celle-ci reprend le dossier à zéro et 2 ans plus tard, en déduit que la légitime défense ne tient pas. Pour les magistrats bordelais, le policier, n'aurait pas dû faire usage de son arme cette nuit-là. Moyens disproportionnés par rapport à la menace, selon eux. Il appartient désormais aux jurés de la cour d'assises d'en décider.

La famille Massonnaud attend la vérité

Dans ce dossier, c'est Maître Maisonneuve qui représente la famille Massonnaud.

"Ce garçon n'est pas mort de manière accidentelle, c'est une fonctionnaire de police qui lui a tiré une balle dans l'abdomen, ce qui lui a été fatal. La famille veut entendre la vérité et attend une décision de justice", précise le conseil parisien.

Maître Maisonneuve qui représente seul les huit parties civiles de ce dossier.

Une épée de Damoclès au dessus de la tête du policier

De son côté, Maître Coutand, l'un des deux avocats du policier poitevin, comprend la détermination de la famille Massonnaud, et refuse de parler d'acharnement du père. Pour autant, elle estime que onze ans de procédure à rebondissements, cela a été éprouvant pour son client.

Quelque soit les faits qui soient reprochés à quelqu'un, onze années de procédure, c'est beaucoup trop long. C'est extrêmement pénible, et il est temps que ça cesse, confie l'avocate poitevine.

Pour elle, son client a vécu pendant onze ans avec une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête, à se demander quelle serait sa vie après un éventuel procès. Réponse : vendredi prochain.