La mort d'un cyclomotoriste de 15 ans à Saint-Brès près d'Alès

Un collision entre une voiture et un cyclomoteur a causé la mort d'un adolescent de 15 ans à Saint-Brès près d'Alès ce samedi soir.

Saint-Brès, Colognac, Gard, France

Un nouveau drame de la route s'est produit samedi 1er mars vers 21 heures à Saint-Brès près d'Alès. Une voiture et un cyclomoteur sont entrés en collision sur la départementale 904. Le jeune cyclomotoriste de 15 ans est mort, malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers du Gard et d’une équipe du Samu. Le conducteur de la voiture et son passager ont été transportés en état de choc à l'hôpital d'Alès.

C'est la sixième victime de la route dans le Gard depuis le début de l'année 2019.