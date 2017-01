La mort d'un facteur devant les prud'hommes de Pau

Thierry Lagors était facteur à Pau, dans le quartier Trespoey. Ses relations avec La Poste étaient tendues. Ses parents sont persuadés que son stress est à l'origine de l'AVC qui l'a emporté à 43 ans.

La mort d'un facteur devant le tribunal des prud'hommes de Pau ce mercredi après-midi. Thierry Lagors est décédé durant l'été 2015 d'un AVC à l'âge de 43 ans. Depuis des années il était en conflit avec La Poste, son employeur. Il avait déjà fait l'objet de sanctions après une grève en 2013. Il a été deux fois en arrêt maladie pour dépression ensuite. Il a fait cet AVC quelques jours avant de reprendre le travail, après avoir reçu une suspension d'un mois pour avoir mal parlé à un client, avant son arrêt maladie. Pour sa mère Evelyne, il y a un lien entre cet AVC et sa situation professionnelle. Elle a saisi les prud'hommes pour engager la responsabilité de La Poste.

Quand vous partez au boulot la peur au ventre, vous êtes dans un état de stress. Il ne dormait plus. Il était sur les nerfs. Je suis persuadée que ça a favorisé cet AVC. J'aimerais que La Poste reconnaisse qu'elle est en partie responsable de ce qui s'est passé. J'ai envie d'aller jusqu'au bout pour lui. Parce que c'est ce qu'il aurait voulu et puisqu'il n'est plus là j'ai envie d'aller au bout pour lui — La mère de Thierry Lagors