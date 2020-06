La mort d'un garçon, originaire de la Mayenne, dans le naufrage d'un bateau en 2019 : le navire était vétuste

On en sait plus sur l'accident de bateau qui avait coûté la vie, l'été dernier, dans la Manche, à 3 enfants dont un garçon de 7 ans originaire de Château-Gontier-sur-Mayenne. Le BEA, bureau d'enquête accident Mer, a rendu son rapport sur ce naufrage en août 2019 au large d'Agon-Coutainville.

Un drame dû à la vétusté de la vedette ainsi qu'à l'inexpérience du skipper. Le propriétaire achète le bateau d'occasion quelques mois auparavant et le fait réviser dans un chantier. Son permis bateau, il ne l'a obtenu qu'en juin et effectue le jour du drame sa deuxième sortie seulement.

Il décide de faire demi-tour 15 minutes après le départ car les enfants à bord ont le mal de mer. Mais le moteur tombe en panne et l'eau commence à pénétrer dans l'embarcation. Deux graves événements qu'il n'arrive pas à maîtriser écrivent les enquêteurs. La vedette s'alourdit, la coque en polyester, vieille de 49 ans, ne résiste pas et le naufrage est très rapide.

Le Bureau d'Enquête Accident mer estime que le navigateur n'a pas commis d'imprudence, les conditions météo étant favorables ce jour-là mais "son manque d'expérience a eu pour conséquence un excès de confiance en son navire" selon le BEA qui recommande d'ajouter à l'examen du permis bateau un module sur le risque d'avarie des anciens navires.

Le 12 août 2019, au large d'Agon-Coutainville, six passagers avaient embarqué sur le navire. Les trois adultes avaient été propulsés dans l'eau mais les trois enfants, âgés de 7 et 11 ans, avaient été piégés dans la cabine et n'avaient pas pu être ranimés malgré la rapidité des secours.