Un accident mortel à Gogney en Meurthe-et-Moselle provoque d'importantes perturbations sur la RN4

Une collision entre deux camions et une voiture s'est produite en fin de matinée ce mardi sur la nationale 4 à à l'est de la Meurthe-et-Moselle. Une automobiliste est morte. A midi, la route était coupée à hauteur de Gogney et les perturbations risquent de durer. Des déviations sont en place.

Un choc mortel s'est produit en fin de matinée ce mardi entre deux camions et une voiture, sur la RN 4 à Gogney en Meurthe-et-Moselle. Selon les gendarmes, c'est la conductrice de l'automobile a été tuée. D'importantes perturbations étaient en court à la mi-journée, la nationale 4 journée étant fermée à la circulation à la hauteur de Gogney, entre Lunéville et Sarrebourg. Des déviations sont en place et le trafic est ralenti jusqu'à Ibigny en Moselle. La nationale risque d'être coupée toute la journée et une déviation est mise en place à Heming avec bifurcation par la D955 jusqu'à Vic-sur-Seille.

Les déviations

Selon les informations du CISGT, dans le sens Nancy-Strasbourg, il faut sortir de la RN 4 par le rond-point de Gogney, direction Blamont, puis emprunter la RD7 par Avricourt, la RD40, la RD955 et reprendre la RN4 à Héming.

Dans le sens Strasbourg-Nancy, sortir de la RN4 à Héming, emprunter la RD955 en direction de Moussey, Avricourt et reprendre la RN4.