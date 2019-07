La mort d'une femme de 37 ans à Thil : son conjoint a été placé en détention provisoire

Thil, France

Josélito Prime avait demandé un délai pour préparer sa défense. Après comparution devant le juge des libertés et de la détention ce mercredi, il a été placé en détention provisoire. Soupçonné de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec deux circonstances aggravantes, violences sur conjoint et en présence de mineurs. Le rémois était au volant de son véhicule 4x4 quand il a percuté sa conjointe. Les faits se sont déroulés en pleine nuit sur un parking à Thil. Il assure ne pas avoir vu sa compagne qui était derrière le véhicule et défend la thèse de l' accident. Une version confirmée par les trois passagers du véhicule. Mais contestée par les parents de la victime qui se trouvaient aussi sur place. Une instruction est en cours. Elle devra dire s'il s'agissait d'un accident ou de violences volontaires.