Un motard et son passager (un père et son fils) sont morts ce mercredi 14 mars sur la route départementale 952, à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle. Ils ont été victimes d'une collision avec une voiture.

Lorraine, France

Le choc entre une voiture et une moto s'est produit ce mercredi 14 mars en début d'après-midi à Pont-à-Mousson, route de Norroy-les-Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle, sur la départementale 952. Selon les pompiers, le conducteur de la moto et son passager, un père et son fils, en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, sont décédés.