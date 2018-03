Après la mort de Tony, 3 ans, à Reims en novembre 2016, un voisin a été mis en examen pour "non dénonciation de mauvais traitement sur mineur". L'information a été révélée ce jeudi 8 mars 2018. Le petit garçon était le souffre-douleur du compagnon de sa mère depuis plusieurs semaines.

Reims, France

La justice lui reproche son silence. Le parquet de Reims reproche à ce voisin de ne pas avoir donné l'alerte. Et pourtant, il savait ou du moins il ne pouvait ignorer ce qui se passait à l'étage au-dessus. Quelques heures après les faits, il avait confié à des journalistes qu'il entendait les cris. Il était monté pour se plaindre du tapage, avait-il dit, mais pas davantage. Par peur des "_représailles_", avait-il confié. Après la mort de Tony, 3 ans, en novembre 2016 quartier des Châtillons à Reims, cet homme est mis en examen pour "non dénonciation de mauvais traitements sur mineur". Il a été laissé libre et risque jusqu'à trois ans de prison.

Un enfant souffre-douleur

En novembre 2016, à Reims, quartier des Châtillons, le petit Tony a succombé aux coups, sans doute portés par le compagnon de sa mère. Un homme aujourd'hui détenu pour homicide aggravé, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'enquête à pu permettre d'établir que Tony subissait des violences depuis plusieurs semaines. L'association Innocence en danger est constituée partie civile dans ce dossier.