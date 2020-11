La mort du petit David, 8 ans, devant la cour d'assises de Nantes

À partir de ce lundi, la cour d'assises de Loire-Atlantique juge la mère et le beau-père du petit David. Le garçon de 8 ans est mort en 2017 à Saint-Herblain après avoir été torturé et noyé dans la baignoire de l'appartement familial.

C’était il y a presque 4 ans, en janvier 2017. Le petit David, 8 ans, était torturé, puis noyé dans la baignoire de l'appartement familial à Saint-Herblain. Ce sont les voisins qui avaient alerté la police. Sa mère, 29 ans, et son beau-père, 34 ans, sont jugés à partir de ce lundi et jusqu’à la fin de la semaine devant la cour d’assises de Loire-Atlantique pour "tentative et acte de barbarie sur un mineur de moins de 15 ans ayant entraîné la mort".

à lire aussi Nantes : 300 personnes ont rendu hommage à David, noyé dans la baignoire familiale

Non, pardon, maman, je ne recommencerai plus

L’enjeu va être de déterminer les responsabilités de chaque accusé. Et, pour ça, les témoignages vont être essentiels. Seul le couple était dans l’appartement lors du décès. Mais un voisin dit avoir entendu toute la scène et les derniers mots de l’enfant : "Non, pardon, maman, je ne recommencerai plus". C'est un élément essentiel pour la défense du beau-père.

Des membres de la famille, des proches, d’autres voisins, le personnel de l’école primaire où David était scolarisé vont également être entendus. Tous ces témoignages vont aider à déterminer les relations entre l’enfant et les deux accusés et à déterminer, aussi, les personnalités des accusés.

Jugée pour ne pas avoir su protéger son fils ?

Ensuite seulement, les rôles seront moins flous disent les avocats de la femme de 29 ans qui, selon eux, est jugée "pour ne pas avoir su protéger son fils". Ils regrettent que, quand un enfant est tué, la mère soit systématiquement pointée du doigt.