Mort tragique de Kelly Meafua à Montauban, spectre du danger des troisièmes mi-temps ?

Les troisièmes mi-temps, entre tradition et perdition ? Au rugby, les troisièmes mi-temps, pour décompresser ou fêter une victoire après les matchs, sont légion. La plupart du temps, cela se passe bien et l'on peut festoyer entre gaillards après avoir enchaîné les mêlées et les coups bas pendant le match. Mais parfois cela dérape, dégénère voire tourne au drame. L'enquête se poursuit pour tenter de faire la lumière sur le drame autour de la mort de Kelly Meafua. Le joueur de l'US Montauban, club de rugby de Pro D2, est mort samedi après s'être jeté d'un pont dans la rivière du Tarn, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Ce qui est sûr c'est que cela s'est déroulé en fin de troisième mi-temps pour le guerrier samoan, après avoir fêté toute la nuit la victoire de son équipe avec des amis et coéquipiers.

Tirer les leçons de ce drame

Après l'hommage rendu à Kelly Meafua lundi, au Stade de Sapiac à Montauban, le président de l'USM, Jean-Claude Maillard, a mis le sujet du danger des troisièmes mi-temps dans le rugby sur la table : "Il y a deux phases : la première, l’immense tristesse que l’on vit ; et la deuxième, essayer de comprendre ce qu’il s’est passé et en tirer les leçons. Et il ne faudra pas oublier de le faire. Car ce qui s’est passé à Montauban s’est déjà passé à travers le monde et se reproduira" expliquait-il à Midi Olympique.

La mise en garde sur les dangers des troisièmes mi-temps du président pose la question de l'encadrement. Faut-il encadrer ou limiter ces célébrations post-rencontres dans le rugby ? Et comment ? En tout cas, entre fans de rugby, pratiquants et syndicat, il y a débat.

"Il faut changer les choses"

A Montauban, le drame est encore dans toutes les têtes, Jeannine et José, fans de rugby et de l'USM se lèvent de table lorsqu'on les lance sur ce qu'il s'est passé ce week-end dans la ville, ils donnent instinctivement leurs avis sur troisièmes mi-temps dans le rugby : "il faut les encadrer", lance celle qui ne rate pas un match de l'USM à la télé. "Faudrait pas les supprimer, mais.... les limiter quand même". Elle est aussitôt coupé par son conjoint José, "cela fait partie du jeu aussi la troisième mi-temps hé!". Ils ne sont pas d'accord et débattent. "La joie fait partie de notre sport", lui répond José. Impossible de le contredire, là n'est pas la question. En revanche, pour Noélic, fan de rugby, et montalbanais, on peut laisser éclater autrement cette joie : "Il faut changer le choses. Les joueurs de rugby en général font ce qu'ils veulent après les matchs. Il faudrait qu'ils restent dans l'esprit du club et fêter leur victoire au sein du club et faire ça en petit comité, pour ne pas arriver à des choses aussi dramatiques" explique celui qui a joué huit ans au Racing Club de Montauban.

"On a pas pour vocation de se servir de drames comme celui-ci pour espérer un électrochoc" - Malik Hamadache, vice-président du syndicat de joueurs de rugby Provale et joueur du MHR

Le syndicat Provale au chevet des joueurs de rugby

C'est justement en petit comité, entre amis et surtout en privé que bon nombre de troisièmes mi-temps se déroulent. Alors compliqué de les encadrer ou les limiter, d'autant plus que certains joueurs côtoient dépendance ou dépression. C'est pour cela que le syndicat des joueurs Provale épaule les rugbymen et sensibilise sur l'addiction. "On essaie d'avoir cette sensibilité émotionnelle et psychologique avec la cellule bien-être" explique Malik Hamadache, vice-président de Provale.

Le syndicat met à disposition des joueurs deux psychanalystes, "les deux premières séances sont rémunérés par le syndicat Proval, pour inciter le joueur à parler de ses problèmes, quel qu'ils soient. Cela peut amener à des solutions et à des drames moins présents" précise le joueur du Montpellier Hérault rugby. "L'objectif c'est d'accompagner et sécuriser le joueur sur son après-carrière et la cellule bien-être sert à dialoguer pendant les moments faibles pendant ou après sa carrière. Les joueurs ont besoin d'une oreille ou d'une épaule sur laquelle s'appuyer pour pouvoir les aider au maximum".

Sensibilisation et écoute de Provale

La mort de Kelly Meafua n'est pas à relier directement avec les troisièmes mi-temps selon Malik Hamadache qui se refuse à tout commentaire. "On a pas pour vocation de se servir de drames comme celui-ci pour espérer un électrochoc. On a déjà fait des campagnes de sensibilisation sur les addictions notamment". Le vice-président du syndicat Provale précise aussi qu'un documentaire pour sensibiliser sur la dépression des joueurs de rugby va sortir prochainement, "parce que beaucoup de choses peuvent être liés à des drames". Pas d'électrochoc donc, mais tout acté privé relevant de la responsabilité de chacun, _c_omment assurer la santé des joueurs en dehors du terrain et du cadre strict du club, lorsque cela n'est pas du ressort des clubs ?

Un hommage sera rendu à Kelly Meafua jeudi sur les terrains de rugby, lors de la 30eme journée de Pro D2, et une minute d'applaudissements lui sera dédiée annonce la Ligue nationale de rugby.