La mortalité en hausse sur les routes du Cher, trois morts depuis janvier

L'année démarre mal sur les routes du Cher. Trois personnes ont déjà perdu la vie depuis le 1er janvier 2022, contre une l'année dernière à la même période. Il s'agit à chaque fois d'accidents avec une seule voiture en cause, qui se sont produits la nuit, et en zone gendarmerie, selon la préfecture qui dresse un premier bilan.

Des victimes jeunes

Les victimes de ces trois accidents ont en commun un âge relativement jeune : 21, 33 et 35 ans. Selon le préfet du Cher, les principales causes de ces accidents sont la vitesse, l'alcool, et les stupéfiants. Le représentant de l'État appelle dans un communiqué "à la plus grande vigilance et au respect des règles de sécurité routière".

Le bilan est très défavorable, d'ailleurs le premier de ces trois accidents mortels avait eu lieu dès le début de l'année, le soir du réveillon. Le passager d'un véhicule avait perdu la vie après une sortie de route. Le conducteur était alcoolisé, et avait reconnu avoir consommé des stupéfiants.