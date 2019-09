La mortalité routière en hausse en août dans la Somme

Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a bondi de 17,9% en août annonce ce lundi la Sécurité routière. Dans la Somme, trois personnes ont perdu la vie au volant le mois dernier soit deux de plus qu'à la même période en 2018.

Amiens, France

Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a bondi de 17,9% en août avec 290 personnes tuées, soit 44 de plus qu'en août 2018, annonce ce lundi la Sécurité routière. Dans la Somme, trois personnes ont perdu la vie au volant le mois dernier soit deux de plus qu'à la même période en 2018.

Moins de blessés hospitalisés

Le nombre d'accidents est en hausse en août. Il y en a eu 38 au total soit un de plus qu'en août 2018. En revanche, le nombre de victimes blessées et hospitalisées suite a un choc routier est en légère baisse. Neuf personnes l'ont été en août soir deux de moins qu'en août 2018. La vitesse est le plus souvent à l'origine de ces accidents du mois d'août.

Au total, depuis le début de l'année, 21 personnes ont perdu la vie au volant sur les routes de la Somme. C'est une de moins que sur les huit premiers mois