La mortalité sur les routes de la Vienne augmente de 25% en un an

Les chiffres de la sécurité routière sur les six premiers mois de l'année 2019 sont mauvais dans la Vienne, notamment en ce qui concerne la mortalité.

Poitiers, France

L'année 2019 est partie pour être une année noire sur les routes du Poitou. Le département de la Vienne vient de publier les chiffres de la sécurité routière pour les six premiers mois de l'année.

La mortalité est en hausse de 25%, on dénombre 12 morts entre Janvier et Juin 2019 contre 9 en 2018 sur la même période de l'année. Le nombre d'accidents et de blessés hospitalisés sont également en hausse.

Si l'on considère uniquement les mois de Juin en 2018 et 2019 : le nombre de blessés sur les routes est en hausse de 65%. En juin 2018, il y avait 23 blessés, en 2019, la préfecture en dénombre 38.