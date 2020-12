La Moselle en vigilance jaune neige et verglas la nuit prochaine

La Moselle est placée en vigilance jaune à la neige et au verglas, ce mercredi 30 décembre au soir. Les précipitations sont attendues en milieu de nuit. Ce jeudi matin, on attend 1 à 3 cm de neige en plaine, et jusqu'à 5 à 7 cm en Vallée de la Moselle et dans le secteur de Thionville et de la frontière luxembourgeoise.

La Préfecture de la Moselle recommande de limiter vos déplacements et si vous devez prendre votre voiture, d'adapter votre conduite.

France Bleu Lorraine vous propose de suivre l'évolution de la situation en direct dès 6h ce jeudi matin.