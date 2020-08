La mosquée d'Orléans La Source fermée temporairement, pas de grande prière du vendredi pour cause de Covid-19

Le président de l'association Annour, qui gère la mosquée de la Source à Orléans, Abdelaziz Ziti a pris la décision de fermer temporairement la mosquée ce vendredi après-midi, en raison du cluster détecté ces derniers jours dans le quartier (une centaine de personnes sont positives au Covid-19 ).

Plus de 1000 fidèles devaient participer à cette grande prière du vendredi

Abdelaziz Ziti a préféré annuler la grande prière du vendredi, prévue à 14 heures et qui devait réunir, selon lui, "entre 1000 et 1500 fidèles, venus du quartier de l'Argonne, de Saran de toute l'agglomération, de la Ferté Saint-Aubin et d'ailleurs dans le Loiret" : "c'est plus prudent, nous ne voulons pas favoriser la dissémination du virus à cause du cluster dans le quartier", explique M. Ziti.

En revanche, la prière du soir est maintenue et la mosquée rouvre à 18 heures : "il y a beaucoup moins de monde, 150 à 200 personnes, et nous faisons respecter les gestes barrières, chacun doit porter un masque, apporter son propre tapis de prière, se laver les mains au gel hydro-alcoolique et être à au moins un mètre de son voisin", poursuit le président de l'association Annour.

La grande prière sera-t-elle annulée vendredi prochain aussi ? La décision sera prise dans le courant de la semaine prochaine en fonction de l'évolution du cluster identifié à La Surce.