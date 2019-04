La mosquée Dar-es-Salam évacuée par les policiers mercredi matin à Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, France

La police ainsi qu'un huissier ont procédé mercredi matin à la fermeture définitive de la mosquée Dar-Es-Salam dite du Calendal dans le quartier d'Encagnane à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Considérée comme un haut lieu du salafisme, cette mosquée avait été fermée pour "menace contre la sécurité" par arrêté de la préfecture de police le 31 janvier 2017 et par une décision de la justice administrative. Cet arrêté préfectoral évoquait des prêches « radicaux, appelant à la discrimination et à la haine et axées sur une animosité à l’égard des autres cultes ».

Le lieu rendu au bailleur social Pays d'Aix Habitat

"Depuis plusieurs semaines des fidèles sont revenus prier" indique une source policière à France Bleu Provence. Seize policiers ont expulsé, mercredi à l'aube, une petite dizaine de fidèles présents depuis la prière de 5 heures. Le lieu a été rendu au bailleur social Pays d'Aix Habitat, conformément à la décision de justice.