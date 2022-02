La mosquée de Pessac, près de Bordeaux, est menacée de fermeture

La préfecture de Gironde a lancé ce jeudi une procédure pour fermer provisoirement la mosquée Al Farouk de Pessac. L'association qui la gère est soupçonnée de promouvoir un islam radical. Une fermeture pourrait être prononcée pour une durée maximale de six mois

La préfecture de Gironde a lancé ce jeudi une procédure contradictoire pour fermer la mosquée Al Farouk de Pessac. Elle l'annonce dans un communiqué qui détaille les soupçons

L'association "Rassemblement des musulmans" soupçonnée de diffuser un islam radical

La préfecture précise dans son communiqué que l'association qui gère la mosquée fait la promotion d'un islam radical et véhicule une idéologie salafiste.

Des prêches incitant à ne pas respecter les lois de la République

Le communiqué souligne que des prêches et des propos incitant à ne pas respecter les lois de la République, sont régulièrement tenus. Ils peuvent inciter à la haine, à la violence et conduire à des actes terroristes. Autant de raisons pour la préfecture de prononcer une fermeture temporaire qui pourrait durer six mois maximum.