La moyenne corniche fermée à Cap d'Ail après un glissement de terrain

Alpes-Maritimes, France

Un glissement de terrain s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi vers deux heures du matin au niveau de Cap d'Ail. En raison des pluies diluviennes des dernières heures, 200 mètres de terre et de roche se sont retrouvés sur la route. Un chauffeur croate qui se trouvait en dessous a été enseveli avec son camion alors qu'il dormait dans celui-ci. Il a pu s'extirper, il n'est pas blessé.

Des évacuations en pleine nuit

Il a fallu cependant évacuer dix neuf habitants du secteur, la mairie a relogé huit d'entre eux.

Moyenne corniche fermée

Ce jeudi matin, la moyenne corniche est fermée à la circulation dans les deux sens. Voici les déviations mises en places :

- pour les véhicules légers : déviation locale

- pour les camions de moins de 19 tonnes : déviation par RD 53 (Mont des Mules) RD 2564 (Grande Corniche) et RD 37 (route de La Turbie)

- pour les camions de plus de 19 tonnes : pas de déviation possible.