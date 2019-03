La "mule" de cocaïne et son complice condamnés par le tribunal de Sens

Deux Guyanais âgés de 23 et 25 ans ont été condamnés ce mardi par le tribunal de Sens pour l'importation et le transport de 823 grammes de cocaïne en janvier dernier. Ils avaient été arrêtés sur une aire d'autoroute de l'A6 dans l'Yonne.

Sens, France

Les deux Guyanais ont été condamné ce mardi par le tribunal de Sens à dix-huit et trente mois de prison ferme.

Interpellation sur l'A6 dans l'Yonne

Le 10 janvier dernier, les douaniers d'Auxerre interpellent deux individus sur l'aire des châtaigniers située sur l'autoroute A6. L'un d'eux fume un joint, l'autre se révèle être en possession d'un sachet contenant des ovules contenant de la cocaïne. Ce dernier reconnaît rapidement avoir également ingéré 90 ovules de cocaïne et les transporter dans son système digestif.

La cocaïne vient du Surinam

Les deux hommes venaient de l'aéroport d'Orly et se rendaient à Saint-Etienne. Devant les enquêteurs, ils se disent amis. Le plus jeune, résident à Saint-Etienne, aurait mis en relation le plus âgé, habitant en Guyane, avec un contact au Surinam qui avait une piste pour "gagner de l'argent". Ce trafic devait permettre à l'intermédiaire de gagner 2.000 euros, la "mule" devait empocher pour ce trajet 5.000 euros.

L'enquête révèle les conditions dans lesquelles la drogue a été confiée à la "mule" : tout se passe au Surinam. La "mule" est installée dans un appartement luxueux le temps d'ingérer ces grosses boulettes de cocaïne que sont les ovules. Elle n'a droit de parler à personne et ne peut pas sortir durant tout ce temps.

Des prévenus sans revenus mais qui dépensent beaucoup

A l'audience, les deux jeunes, sans casiers judiciaires, déclarent ne pas avoir de revenu. Ils sont père tous les deux de jeunes enfants. Mais leur train de vie interpelle le tribunal. Le plus jeune vient d'acheter une Mercedes class A, dans laquelle ils ont été arrêtés. Et le plus âgé, la "mule", avait effectué quatre voyages entre la Guyane et la métropole depuis le mois de septembre.

Par ailleurs, les enquêteurs retrouvent durant leurs investigations de nombreux mandats de transaction dans le véhicule du conducteur. Ce même homme, intermédiaire dans ce trafic, possédait aussi dans son téléphone des photos de "pains de cocaïne".

De la cocaïne d'une rare pureté

Concernant la drogue retrouvée dans ce dossier, "il s'agit d'une cocaïne d'une rare pureté", analyse la représentante des douanes, "de la drogue pure de 60% à 80%." De ce fait la valeur marchande était d'autant plus élevée explique la procureure. A la revente, les 800 grammes de cocaïne valent au moins 62.000 euros, mais une fois coupés, le potentiel de revente peut atteindre 120.000 à 150.000 euros.

Un trafic très cloisonné

"Ce dossier nous montre comment la détresse sociale et financière peut amener quelqu'un à prendre autant de risques" estime l'avocate de la "mule". Celle de l'intermédiaire explique qu'il ne connaissait pas tout le fonctionnement du réseau, qu'il n'était qu'un rouage, car "ces réseaux sont très cloisonnés. Mon client devait déposer l'autre dans un hôtel de Saint-Etienne, et seulement ensuite, indiquer au contact de quel hôtel il s'agit. Il y a toujours des tierces personnes et elles ne se connaissent pas."

Le parquet demande des peines de trois ans de prison ferme pour chacun des prévenus. Le tribunal décide finalement de distinguer les peines, estimant que la responsabilité de l'intermédiaire est plus grande. Ils devront payer solidairement une amende douanière de 32.900 euros.