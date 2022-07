La municipalité de Carpentras en quête d'une solution après l'incendie de l'espace Auzon

La municipalité de Carpentras face à un véritable casse-tête depuis l'incendie de l'espace Auzon dans la nuit de samedi à dimanche. Si aucun événement n'était prévu dans les prochaines semaines, en revanche l'agenda était bien rempli pour la rentrée. Mais à l'heure qu'il est, pas question pour le moment d'annuler quoi que ce soit. Serge Andrieu, le maire de la ville affirme que des solutions sont d'ailleurs déjà à l'étude. Le maire envisage de louer ou d'acheter un chapiteau. Un lieu qui permettrait notamment aux associations d'organiser leurs rassemblements. Mais dans le meilleur des cas, cette solution envisagée pour au minimum trois ans ne verrait pas le jour avant l'automne prochain.

L'enquête avance

Alors que la police scientifique de Montpellier est sur les lieux depuis dimanche matin, deux jeunes mineurs ont été interpellés et sont actuellement en garde à vue. L'un est âgé de moins de 15 ans et l'autre de plus de 15 ans. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine du sinistre qui a totalement détruit le bâtiment. Malgré tout, l'enquête pourrait durer encore plusieurs semaines.