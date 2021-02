Entre 50 et 100 personnes ont fait la fête dans la nuit de samedi 6 à dimanche 7 février dans l'entrepôt d'ATTICORA Chanvribloc. Cette entreprise spécialisée dans la construction en bois et l’isolation est installée à La Mure. C'est une information du Dauphiné Libéré confirmé par France Bleu Isère.

La Mure : une fête clandestine a réuni entre 50 et 100 personnes dans une entreprise

La fête battait son plein et même un peu trop, puisque les riverains de la commune de Saint-Honoré, situé à 600 mètres environ de la zone industrielle de La Mure n'ont pas hésité à appeler les gendarmes. Arrivés à 5 heures 30, les forces de l'ordre découvrent entre une cinquantaine et une centaine de personne dans l'entrepôt d'ATTICORA Chanvribloc, une entreprise spécialisée dans la construction en bois et l’isolation. Le patron de l'entreprise avait donné son accord pour que son fils de 21 ans organise cette soirée. Les jeunes étaient âgés de 16 à 24 ans.

Une fête au milieu des outils

"Nous n'avons pas pu compter le nombre de participants car ils étaient un petit peu vindicatifs", précise la gendarmerie. En effet, les forces de l'ordre n'ont pas été bien accueilli par les fêtards : "C'est privé, vous n'avez rien à faire ici", leur a t-on dit. Prudents, ils décident de partir et de revenir quelques heures plus tard, à 8 heures 30. Ils trouvent alors une cinquantaine de jeune qui dorment dans un atelier au milieu des bouteilles vides. Mais surtout, au milieu des outils et des machines : "Ils ont fait leur soirée là, ça aurait pu mal tourner".

Une fête dans un lieu privé

Comme la fête était dans un lieu privé, les gendarmes n'ont pas pu verbaliser pour non port du masque ou non respect du couvre feu. Par ailleurs, la fête était gratuite donc le délit pour "abus de bien sociaux" n'a pas été retenu. Les militaires ont préféré faire de la prévention. Les jeunes ont tous soufflé dans des éthylotest avant de repartir. Le père et le fils sont convoqués au tribunal de Grenoble le 9 avril prochain pour "mis en danger de la vie d'autrui". Ils risquent une centaine euros d'amende.

Je ne cautionne pas - Eric Bonnier, le maire de La Mure

Eric Bonnier, le maire de la ville a réagi à cette fête clandestine : "Nous avons tous envie de faire la fête, nous avons tous envie d'aller au restaurant et de boire un café en terrasse mais ce n'est pas le moment. Actuellement, on se bat pour rendre le vaccin accessible, le personnel médical est plus que mobilisé et en contrepartie, les gens ne respectent pas les règles. Je comprends que les gens en aient marre mais je ne cautionne pas".