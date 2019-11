La N145 coupée en direction de Montluçon après un accident de camion

Creuse, France

Un accident, certes sans gravité, mais qui cause de grosses perturbations ce vendredi après-midi : la nationale 145 est coupée en direction de Montluçon.

Un camion portugais s'est couché sur les deux voies de circulation et la bande d'arrêt d'urgence peu avant 17 heures, à hauteur de l'échangeur de Lamay, sortie 41. La circulation est donc neutralisée pour permettre aux secours d'intervenir. Une déviation est en place, il faut sortir à la sortie précédente, la 42, l'échangeur de Lépaud.

Le poids-lourd est seul en cause, et le conducteur indemne, mais les opérations de relevage vont prendre plusieurs heures : la route est donc coupée jusque 23 heures selon la Direction Interdépartementale des routes Centre-Ouest. Les gendarmes se veulent rassurants, le camion ne transportait pas de produits dangereux mais un cargaison de pneus. Pour l'instant, les causes de l'accident ne sont pas connues. Les forces de l'ordre étaient sur place à 18 heures.