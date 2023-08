La N145 fermée ce jeudi matin entre Bellac et la Croisière pour des cérémonies d'hommage à la Résistance

C'est une habitude tous les 10 août. Des cérémonies d'hommage aux résistants morts pour la France en Limousin lors de la Seconde Guerre Mondiale sont organisées entre Bellac et la Croisière. La route nationale 145 est donc fermée à la circulation, dans les deux sens ce jeudi matin, entre 10 heures et midi. Il y a des monuments aux morts et des stèles sur cet axe routier important du Limousin.

Des déviations seront mises en place, dans les deux sens, pour les véhicules légers, par les routes départementales 942 et 675 via Magnac-Laval et Le Dorat. Les poids lourds seront déviés, dans les deux sens, entre la Croisière et Bellac par l'A20 entre La Croisière et l'échangeur 28 (Grossereix), la RN520 entre l'A20 et la RN147 et la RN147 entre la RN520 et Bellac. Le trafic des campions sera filtré par des contrôles de gendarmerie aux ronds-points de Bellac et de la Croisière.