La Nantaise Léa Petitgas est portée disparue depuis deux ans

Deux ans sans nouvelles de Léa Petitgas. La jeune Nantaise n’a plus donné signe de vie depuis le 13 décembre 2017. Elle avait alors 20 ans. Deux années d’inquiétude et d’incompréhension.

Nantes, France

1, 47 mètre, les yeux verts, cheveux bruns, le teint pâle, Léa Petitgas a 20 ans quand elle disparaît. Ce sont ses amis qui sonnent l’alarme en 2017. "C’était la personne la plus joviale d’entre nous" disent-ils à l’époque chez nos confrères de Télénantes. "Elle nous poussait à être mature, à avoir du travail ».

La fugue ? Ses amis n’y croient pas. "Elle n’était pas du genre à tout plaquer du jour au lendemain "disent-ils. Elle avait son travail à la maison de quartier de la Halvêque près de la Beaujoire, elle y faisait son service civique. Ses proches sont très inquiets. Son appartement du quartier Canclaux où elle vit seule est passé au peigne fin. Les policiers y trouvent toutes ses affaires intactes, et ses deux chats sans nourriture. Des plongeurs sondent la Loire. En vain. L’avis de recherche est partagé des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux et toujours rien. Aucun mouvement sur son compte bancaire, et un téléphone portable qui borne pour la dernière fois il y a tout juste deux ans.

