La Nationale 113 coupée entre Saint-Martin-de-Crau et le Gard en raison d'un incendie

La RN113 est coupée dans les deux sens de circulation entre Saint-Martin-de-Crau et le département du Gard en raison d'un incendie dans le secteur d'Arles. La sortie est conseillée et l'entrée déconseillée à Nîmes Garons en direction de Salon-de-Provence. Pour les automobilistes souhaitant relier les villes de Marseille et Aix en Provence d’un côté à Nîmes et Montpellier de l’autre, il est très fortement conseillé d’emprunter les autoroutes A7 et A9 via Orange.

