La nationale 12 fermée quasiment un mois entre Saint-Cyr-en-Pail et Javron-les-Chapelles

Par Charlotte Coutard, France Bleu Mayenne

D'importants travaux vont commencer sur la nationale 12 entre Saint-Cyr-en-Pail et Javron-les-Chapelles. La route sera fermée à la circulation sur cette portion, en semaine et dans les deux sens, entre le 1er avril et le 26 avril.