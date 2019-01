La neige au nord de Lyon supprime des TGV à Valence

Beaucoup de trains supprimés en gare de Valence TGV depuis ce matin. Certains circulent, mais avec de très gros retards. Des perturbations liées à la neige tombée plus au nord de la France.

Pas un flocon tombé en Vallée du Rhône, et pourtant des trains sont supprimés en gare de Valence TGV à cause de la neige. Celle tombée plus au nord en bourgogne ou vers Paris. La direction régionale de la SNCF à Lyon reconnait ces perturbations. Des trains annulés ou qui circulent avec des retards allant jusqu'à trois heures car la neige impose une réduction de vitesse.

Les TGV perturbés jusqu'en fin de journée

Les TGV ne roulent plus à 300 klm/h mais plutôt à 200. La SNCF évoque l'effet domino : "lorsque trop de retard est accumulé à cause des limitations de vitesse, on doit supprimer des trains pour réguler la circulation sur l'ensemble du réseau". Ces perturbations risquent de durer jusqu'en fin de journée ce mercredi.