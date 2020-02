La neige sème la pagaille dans le Nord des Ardennes

Des camions en porte-feuille, des arbres tombés sur les routes, la neige et le vent ont provoqué quelques pagailles sur les routes marnaises et ardennaises ce jeudi. Des automobilistes sont notamment restés coincés plusieurs heures sur l'A 304 dans les Ardennes.

La plus grosse difficulté de la journée était sur l'A 304, en direction de la Belgique. Un camion s'est mis en travers à cause de la neige, provoquant le blocage de l'autoroute et jusqu'à 10 kilomètres de bouchons dans le sens France-Belgique, à hauteur de Rocroi et Le Piquet. Selon la Préfecture des Ardennes, la situation était en train de s'arranger à 17h. Les gendarmes, présents sur place, faisant sortir les automobilistes à la sortie Rocroi sud.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux automobilistes ont témoigné de leur désarroi : certains racontent qu'ils sont restés coincés 3, 4, 5 heures parfois ! et qu'ils s'en sont sortis grâce aux gendarmes qui les ont fait rouler à contre sens.

Aux camions en porte-feuilles, s'ajoutent les arbres tombés sur les routes à cause du vent qui a soufflé jusqu'à 90km/h. Entre Mourmelon-le-Petit et Mourmelont-le-Grand, un arbre est tombé sur une voiture, mais heureusement la conductrice, seule à bord, n'a pas été blessée.

Un camion en panne sur un passage à niveau

Cette fois ce n'est pas la neige qui est en cause, mais un camion est tombé en panne sur un passage à niveau entre Haybes et Fumay (Ardennes), sur la ligne Charleville-Givet. La "chance", c'est que c'est une voie en travaux et qu'aucun train ne devait circuler avant 17h. Une dépanneuse est arrivée sur place, sauf que les essieux du camion étaient cassés et qu'une grue sera nécessaire pour l'enlever. La SNCF prévoit un retour à la normal vers 19h. Des cars sont en train d'être mis en place pour relier Givet et Revin.