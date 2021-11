Bettina Orth, 34 ans, cinq enfants, habitante de Moselle-Est et candidate à Miss Germany

Elle s'appelle Bettina Orth, elle est Allemande, elle a 34 ans, elle vit à Holving, en Moselle-Est avec son mari et ses cinq enfants, et elle veut devenir Miss Germany, l'équivalent de Miss France outre-rhin. Sauf que le concours allemand n'a pas grand chose à voir avec la version française : le seul critère, c'est d'avoir moins de 39 ans. D'ailleurs, la gagnante de l'édition 2021 était déjà une maman de 33 ans, alors qu'en France, il faut mesurer au moins 1m70, avoir entre 18 et 24 ans, être célibataire et ne pas avoir d'enfants : autant de critères qui auraient éliminé Bettina d'office ; et la Sarroise et néo-mosellane n'a pas sa langue dans sa poche.

"Je me demande bien ce qui empêcherait une mère de se présenter. Les femmes plus âgées ont tellement plus d'expérience de vie ! Le couple ? C'est du domaine de la vie privée", s'insurge-t-elle. Et toutes ces règles, être grande, être mince... Evidemment qu'il y a des règles, mais la vie, ce n'est pas une check-list. Ces concours de beauté ne reflètent pas la réalité. En plus, je crois que ça influence aussi beaucoup les jeunes filles sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes."

En Allemagne, les règles se sont assouplies depuis quelques années : "Tout le monde est accepté, peu importe que nous soyons grosses, minces, grandes ou petites. Peu importe que nous soyons en couple, mariées, que nous ayons des enfants. Pour moi, c'est une étape importante que l'Allemagne a franchi, et cela donne de l'espoir", souligne Bettina, qui aimerait bien voir la France s'en inspirer, "au moins un peu".

Venir en aide aux jeunes femmes victimes de violences

Si elle l'emporte, pas question d'être juste une jolie tête couronnée en photo dans les magazines. "Faire une carrière de mannequin, pour moi, ce n'est pas le but, explique-t-elle. Faire des jolies photos, être dans les journaux ou à la télé, ce n'est pas le sens de ce concours. C'est de changer les choses, d'inspirer les gens, de les divertir et de leur insuffler du positif. Je ne veux pas être Miss Germany pour la presse, mais pour l'Allemagne. Je veux que les gens s'identifient à moi, pas juste qu'ils me regardent." Celle qui fut mère célibataire à 18 ans, et qui a ensuite vécu dans une "Frauenhaus", un foyer pour femmes,a d'ailleurs un projet très précis. Elle voudrait venir en aide aux jeunes femmes victimes de violence, par exemple en mettant en place des lignes téléphoniques d'écoute.

Pour l'instant, Bettina fait partie des 160 candidates en lice pour le titre, jusqu'à ce vendredi, date à laquelle la moitié d'entre elles seront éliminées. La dernière étape, avec les 20 dernières candidates, se tiendra en février prochain à Europapark.