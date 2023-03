La nièce de Gérald Darmanin et un gendarme placés en garde à vue en Dordogne

La nièce de Gérald Darmanin est actuellement en garde à vue en Dordogne avec un gendarme depuis ce mardi 28 mars au matin. L'information a été révélée par RTL ce mardi soir, France Bleu Périgord est en mesure de la confirmer. La jeune femme et le militaire sont soupçonnés d'avoir consulté illégalement le passé judiciaire et des informations confidentielles sur des proches de la jeune femme.

Si le nom du ministre de l'Intérieur apparait dans cette affaire, c'est uniquement en raison du lien de parenté qu'il partage avec cette jeune femme. Il s'agit de sa nièce, la fille de sa demi-sœur. En revanche, il n'a rien à voir avec les faits reprochés et la procédure en cours.

Des données transmises illégalement

D'après les informations de France Bleu Périgord, la jeune femme travaille comme agent de sécurité dans un supermarché de la Vallée de l'Isle. Elle est soupçonnée d'avoir demandé à son amant de l'époque, qui est gendarme, de consulter des fichiers accessibles uniquement par les forces de l'ordre. Il s'agit du fichier du permis de conduire, celui sur les antécédents judiciaires ou encore les procédures en cours. Ces demandes ont concerné la mère de la jeune femme, mais aussi son ex-conjoint, ou encore une salariée avec qui elle est en conflit.

La jeune femme risque une sanction pénale pour avoir demandé et obtenu ces informations. Le gendarme risque, lui, une sanction pénale et une sanction de sa hiérarchie. Selon le code pénal, le fait pour un membre des forces de l'ordre de consulter un fichier à des fins personnelles et en dehors de toute procédure légale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende.

L'agente de sécurité est également en garde à vue pour avoir porté illégalement une tenue de gendarme dans les rues de sa commune alors qu'elle n'était plus gendarme adjoint volontaire. Il s'agit, selon les informations de RTL, d'un délit passible de six mois de prison ferme et de 75.000 euros d'amende.

Contacté par France Bleu Périgord, le Parquet de Périgueux n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette affaire.