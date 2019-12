La nourriture du réveillon volée aux Restos du Cœur d'Auray

Auray, France

Coup dur, à quelques heures de la distribution du réveillon du Nouvel An. Les locaux des Restos du cœur d'Auray (Morbihan), ont été cambriolés. Les malfaiteurs ont emporté de la nourriture destinée aux familles de bénéficiaires.

"Pour les fêtes on avait eu des galettes des rois et une vingtaine de kg de mille-feuille", explique la responsable Nathalie Rech, "tout a été volé ! Des pommes de terre également. Heureusement, l'alarme s'est déclenchée, donc ils ont pris la fuite, ça a limité la quantité par rapport au précédent qui était énorme." Depuis le mois de septembre, c'est la troisième fois que les locaux sont visités.

"On manque quand même de nourriture, sur les deux premiers cambriolages, presque deux mois de distribution ont été volés", poursuit-elle. "On a réussi à finir la campagne d'été grâce à des donateurs, mais c'est vrai qu'on a de moins en moins de dons".

"On ne comprend pas comment on peut voler les Restos, c'est un truc qui ne passe pas !"

Nathalie Rech décrit "la fatigue, l'épuisement, et l'écœurement" des bénévoles, qui ont de plus en plus de mal à trouver des donateurs, pour venir en aide aux 800 bénéficiaires du centre d'Auray, et qui se retrouvent une nouvelle fois pénalisés.

Appel à la solidarité

"Ce n'est pas correct du tout d'enlever de la nourriture à des gens qui en ont besoin", ajoute la responsable des Restos à Auray. Elle lance un appel à la solidarité, pour des dons de nourriture ou d'argent.

