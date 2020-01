Le maire de Nancy annonce que la nouvelle cité judiciaire s'installera sur l'ancien site d'Alstom

Nancy, France

Trois sites étaient évoqués pour le déménagement de la nouvelle cité judiciaire de Nancy : la friche Alstom, l'ancienne faculté de pharmacie et l'hôpital Saint-Julien. Ce sera donc l'ancien site d'Alstom du quartier Oberlin, derrière le faubourg des Trois-Maisons. Le maire de Nancy l'annonce ce jeudi. Laurent Hénart confirme avoir été en contact avec la ministre de la Justice Nicole Belloubet.

Lors d'une visite à Nancy et d'une rencontre avec les personnels au mois de septembre 2019, la Garde des Sceaux avait annoncé la livraison d'une nouvelle cité judiciaire à Nancy en 2025. La ministre l'avait constaté sur place : l'actuelle structure n'est plus adaptée et présente des problèmes d'isolation et d'électricité notamment.

Une concertation doit avoir lieu cette année pour identifier les besoins des professionnels de justice. Un concours architectural sera lancé dans la foulée.

Aujourd'hui, près de 350 personnes travaillent à la cité judiciaire de Nancy.