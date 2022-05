La nouvelle clinique Bordeaux-Tondu à Floirac ouvre un service d'urgences

La nouvelle clinique Bordeaux-Tondu a ouvert ce jeudi 19 mai un service d'urgences 24/24. Il prend en charge les patients et habitants de la rive droite et doit permettre de réduire le temps d’attente pour l’accès aux soins et équilibrer le flux patients entre les structures existantes de la métropole. Une ouverture qui revêt toute son importance alors que depuis la veille, le CHU de Pellegrin filtre ses patients la nuit et fonctionne en dégradé en raison du manque de personnel.

"Notre service d'urgences était très attendu car sur la rive droite il y a 11 communes et seulement un service à Lormont", explique Dorothée Pasquier, la directrice de la clinique, mais aujourd'hui, l'ouverture du service prend une ampleur d'autant plus grande car il va permettre une meilleure répartition des patients que Pellegrin n'aura pas pu prendre en charge." Les urgences du Tondu pourront accueillir près de 20 000 personnes par an grâce à la mobilisation de sept médecins urgentistes et d’une équipe soignante d'une vingtaine de personnes.

Un coût de trois millions d'euros

Niveau matériel, le service possède six box de consultations, un box de sutures et plâtre, deux salles d’attente pour "patients assis" et "patients couchés", un salle de soins, un salle de déchoquages, un bureau médical, six lits d’UHCD (Unité d'Hospitalisation de Courte Durée) pour les patients nécessitant une surveillance. Un équipement complet qui permet de recevoir presque tous types d'urgences insiste la clinique, patients cardiaques et neurologiques mises à part.

Il a fallu trois ans pour voir ce projet aboutir, avec un coût de trois millions d'euros. L’Agence régionale de santé (ARS), les pompiers, la Police, la Préfecture, le SAMU 33, Bordeaux Métropole et Mairie de Floirac ont participé, mais aussi les autres établissements du territoire avec lesquels des conventions ont été signées.