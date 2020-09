"La nouvelle éco : à Amiens une start up lance un site d'écoute et de soutien dédié aux familles"

En cette semaine de rentrée scolaire, la start up amiénoise "We social tech" lance le site www.familleconsult.com, la première plate-forme de soutien et de consultations en ligne pour toute la famille.

La plate forme numérique www.familleconsult.com sera opérationnelle jeudi, elle est lancée en cette semaine de rentrée des classes par la start up amiénoise "We social tech". L'entreprise est installée dans les locaux de la pépinière Le Lab à Amiens rue de la Vallée dans le quartier de la gare. Cette start up est dirigée par Olivier Mira, ancien éducateur et ancien directeur de centres éducatifs dans la Somme : " L'idée est d'abord venue de mon métier d'éducateur (...) j'avais souvent des gens au téléphone qui captaient mon numéro et me disaient "aidez-moi"(...) je trouvais que les gens avaient besoin de trouver des solutions extérieures aux organismes que l'on peut connaître, donc est né familleconsult.com "

La Start up composée de 11 associés a recruté 101 professionnels libéraux, psychologues, éducateurs ou encore diététiciens pour répondre le plus vite possible en ligne, par téléphone, sms, tchat, visio aux demandes de soutien : problèmes de couple, de relations avec les enfants, mal-être, problèmes alimentaires etc...

"Une réponse dans les 4 h"

Pour bénéficier du soutien d'un thérapeute de familleconsult.com, il faut se rendre sur le site, renseigner ses coordonnées et décrire sa problématique. "Dans un maximum de 4 h, on revient vers le client" explique Olivier Mira _" pour lui proposer une solution, souvent ça démarre avec un psychologue, et puis on peut proposer un éducateur ( ... ) un diététicien". _Olivier Mira estime que ce soutien "payant" est plus pratique, plus discret aussi qu'un rendez-vous chez un praticien. Les horaires sont aussi plus souples. Pendant le confinement la plate-forme a été testée : " on a eu une maman qui déposait au papa le dimanche soir ses enfants, parce que c'était la semaine du papa, elle était effondrée , on a trouvé le thérapeute qui a accepté de travailler le dimanche soir pour soutenir cette maman " explique le directeur général de la start up.

www.familleconsult.com est un service payant, la séance coûte 49 euros. Il est possible de s'abonner pour plusieurs séances.

La start up veut développer son activité en proposant également du soutien en ligne dans les entreprises pour les salariés.