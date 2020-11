La Nouvelle éco : à Bordeaux, Gaspard de la Lune sort des cartes postales humoristiques

Les cartes postales créées par Gaspard de la Lune sont diffusées dans trente concept store en France. De Saint-Brieuc à Montpellier en passant par Bordeaux. Il devait partir en promotion mais le deuxième confinement l'en a empêché. La plupart des boutiques où sont vendues ses créations n’ont pas de site en ligne. Ce qui pose problème pour la vente de ses produits. Mais cela reste impensable pour lui de ne pas les soutenir. "Je ne veux absolument pas aller sur Amazon. Le but était de sauver les boutiques. J'aime travailler avec des gens, je crois à l'humanité donc il faut qu'on se sert les coudes", plaide-t-il.

Une idée née du premier confinement

Le graphiste et auteur Gaspard de la Lune avait vécu le premier confinement comme une période créative. C'est là qu'il avait eu l'idée de créer ces huit accordéons de blagues au format carte postale. Après avoir proposé des posters, voilà qu'il réduit le format. Les blagues et jeux de mots sont tirés de son livre écrit il y a trois ans. Ces cartes postales sont déclinées sur des thématiques telles que la musique, le cinéma ou encore le théâtre. Elles sont vendues au prix de 15 euros. En attendant le déconfinement, il est possible de suivre le travail et l'univers de Gaspard de la Lune sur Instagram.

