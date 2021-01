La Nouvelle Éco : à Châteauroux, le restaurant Pitaya ouvre ce mercredi, d'abord avec la vente à emporter

L’enseigne de street-food thaïlandaise ouvre ce mercredi un nouveau restaurant en centre-ville de Châteauroux. L’activité se limitera dans un premier temps au "click and collect" et aux livraisons. Un pari osé alors que la réouverture des restaurants n'est pas pour tout de suite.

Créée il y a dix ans à Bordeaux par un passionné de la cuisine thaïlandaise, l'enseigne Pitaya, qui compte près d’une centaine de restaurants en France, arrive à Châteauroux. Le concept est de recréer l'atmosphère chaleureuse de la cuisine de rue (street-food) à Bangkok avec ses petits restaurants ambulants. Pitaya s’installe en centre-ville rue du président Wilson dans les anciens locaux du magasin Les Grandes Fabriques. L’espace comprend une cuisine ouverte et une quarantaine de places assises.

Les restaurants n’étant pas pour l’heure autorisés à recevoir du public, l’activité se limitera dans un premier temps à la vente à emporter et aux livraisons.“J’ouvre maintenant car je peux faire fonctionner a minima le restaurant, explique Loïc Médard, son responsable qui gère déjà d'autres enseignes. Un poste a été créé pour animer notre compte Instagram et notre page Facebook sur lesquels on trouve des liens pour commander. On va s’appuyer sur ces moyens de communication pour se faire connaître.”

Le manque de visibilité

Face aux charges qui courent, il avoue qu’il ne pouvait plus attendre : “Dans deux mois, on sera peut-être dans la même situation”. Même si ouvrir un restaurant dans un tel contexte n’est bien sûr pas la panacée : “Tout est plus compliqué, mais mon rôle en tant que chef d’entreprise, c’est de m’adapter”. Seize salariés ont été recrutés et formés. Une partie d’entre eux va rester en chômage partiel. Le plus difficile est de composer avec le manque de visibilité : “On ne sait pas comment positionner notre personnel, ni quelles quantités de marchandises acheter car nous ne travaillons qu’avec des produits frais”, confie le gérant.

L’ensemble de la carte, dont des recettes thaï revisitées par de grands chefs français, est disponible. Un guichet permet de choisir sur place et de venir retirer sa commande. On peut également passer par le site de Pitaya ou la plateforme uber-eats et se faire livrer.