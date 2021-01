La nouvelle éco : à Roche-la-Molière, Issartel résiste plutôt bien aux conséquences de la crise sanitaire

A Roche-la-Molière, l'entreprise Issartel semble pour le moment tenir le choc de la crise sanitaire. Issartel est une entreprise spécialisée dans les secteurs comme la défense, le nuclaire et l'énergie, elle fournit par exemple des équipement pour des sous-marins, et des équipements autour du cycle du combustible dans le nucléaire.

De très nombreux sous-traitants dans la région

Malgré la crise économique et les incertitudes qui secouent la planète, Issartel tient bon explique son patron Denis Bellot. "En ce qui nous concerne, il y a une certaine résilience de nos marchés, nous pouvons travailler toujours et continuer à faire travailler nos sous-traitants", rassure-t-il. "Mais il ne faut pas se cacher, la chaîne reste fragilisée, il y a de gros maillons et de petits maillons, et même quand un petit maillon est fragilisé, toute la chaine est touchée", continue M. Bellot. "En ce qui nous concerne, nous observons une perte d'environ 15% du chiffre d'affaires, mais nous devrions arriver à sauver malgré tout notre année", explique le patron d'Issartel.

Des difficultés à trouver de la main d'oeuvre

L'entreprise a reçu des aides régionales en 2019 pour investir, mais Issartel fait avant tout face à des difficultés de recrutement. "C'est difficile", explique sans détours M Bellot. "Le recrutement est un enjeu fondamental. Acheter une grosse machine c'est super, mais il faut pouvoir y mettre le personnel qualifié, et nous avons du mal". "Nous avons beaucoup recours à l'alternance, cela représente entre 5 et 7 voire 8% par an. L'idée est de former des jeunes dès que possible pour qu'ils rentrent dans l'entreprise, mais cela reste un défi du quotidien", conclut le dirigeant d'Issartel.