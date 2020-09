La nouvelle éco : à Saint-Bonnet-le-Chateau, Néobulle se porte bien

Séverine Martial, vous êtes la fondatrice et la dirigeante de cette société que les parents connaissent bien pour offrir une large gamme de produits pour eux et leurs enfants, avec notamment des écharpes de portage. Pendant le confinement, vous aviez cousu beaucoup de masques contre la Covid. Où en est cette production ?

On a produit énormément de masques au départ de manière généreuse et bénévole pour faire face à la situation d'urgence. On a ensuite produit 50 000 masques avec l'aide de nos couturières et d'autres personnes qui nous ont prêté main forte. On a eu un arrêt brutal au déconfinement à cause des nombreuses offres sur le marché. On se retrouve avec 12 000 masques qui n'ont pas été vendus.

Les ventes sont reparties à la hausse ce mois ci avec les différentes obligations de porter le masques ?

Ca repart tranquillement car les gens se rendent compte que cela va durer. Utiliser des masques jetables, ça va un moment et il faut penser à l'environnement. Les masques lavables sont une solution plus pérenne. Les nôtres sont en coton bio.