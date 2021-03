La Nouvelle Éco : dans le Berry les concessionnaires autos attendent la reprise

En 2020, le nombre de nouvelles immatriculations a reculé de 29 % dans l’Indre et de 25 % dans le Cher, ce dernier chiffre étant proche de la moyenne nationale qui est de 26 %. Le secteur automobile n’avait pas connu de tels chiffres depuis le milieu des années 1970. Mais les chiffres ne sont pas homogènes : certaines marques (Hyundai, Toyota, Honda) ont mieux tiré leur épingle du jeu que d’autres (Peugeot, Renault, Kia).

Comme partout en France, les concessions - hormis le dépannage - ont été fermées pendant le 1er confinement mais elles ont connu un très fort rebond à sa sortie. “Les gens ont eu plus de temps à la maison pour se documenter sur internet, explique le castelroussin Patrick Périer, président régional des concessionnaires au sein du CNPA (Conseil national des professions de l’automobile). En mai et juin, nous avons eu deux mois de folie avec un effet rattrapage. Fin juin, nous n’étions plus qu’à -10 %”. Mais la tendance ne s’est pas poursuivie et cet effet dumping ne s’est pas renouvelé à la sortie du 2e confinement. La vente de véhicules d’occasion a, elle, mieux résisté, ne reculant que de 6 % dans le Cher et 10 % dans l’Indre.

Moins de réparations dans les ateliers

Les périodes de confinement et le télétravail massif ont aussi des répercussions sur l’activité des services après-vente a chuté de 25 à 30 %. Les véhicules ont moins roulé, donc moins d’usure et moins de pièces à changer et de vidanges à faire.

La crise n’a cependant pas entraîné une vague de licenciements. "Il y a une très bonne résilience dans le Berry, souligne Patrick Périer. Les écarts sont moins importants que dans d’autres régions, ce qui fait que les concessionnaires ont une meilleure résistance en temps de crise et les mesures gouvernementales nous ont bien aidés en nous permettant de conserver les équipes.”

Cette crise frappe un secteur en pleine mutation avec un fort recul des véhicules diesel au profit des véhicules hybrides. Le mode de consommation évolue également avec aujourd’hui plus de la moitié des véhicules en location longue durée.

En ce début d’année pas de grands événements comme le salon de l’auto à Genève qui se tient habituellement la première quinzaine de mars mais on constate un léger mieux en ce début d’année. En janvier, les ventes de véhicules neufs étaient en recul de 5 % dans le Cher et en progression de 16% dans l’Indre (France : -5,8 %).

Le signe d’une reprise ?

"Nous avons connu une vraie accélération des affaires, plus accentuée dans l’Indre que dans le Cher”, confirme Patrick Périer. Ces chiffres sont-ils le signe d’une reprise ? Il estime qu’il est trop tôt pour le dire. Toutefois, il se montre optimiste : “Les Français ont beaucoup épargné ces derniers mois. Espérons que cela nous annonce des lendemains prometteurs et qu’une fois la crise terminée, ils auront envie de se faire plaisir.”