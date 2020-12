La nouvelle éco : des chalets devant les restaurants de Montbéliard pour la vente à emporter

La ville de Montbéliard a fait installer cette semaine des chalets du marché de Noël devant les établissements de neuf commerçants du centre-ville. La 34ème édition du marché de Noël de Montbéliard étant annulée cette année en raison de la pandémie, la ville avait malgré tout accepté l'installation de chalets devant les cafés ou restaurants, à la demande des commerçants, pour leur permettre de développer la vente à emporter. Neuf chalets à ce jour viennent d'être installés.

Ce n'est pas un marché de Noël à modèle réduit

"Afin de leur donner de la visibilité et l’opportunité de travailler un peu en cette période où la clientèle est de retour en ville", neuf chalets viennent d'être installés. "Pas de consommation sur place. Il ne s'agit pas d'un marché de Noël en modèle réduit", avait prévenu Christophe Froppier adjoint au maire de Montbéliard en charge du commerce. "C'était une demande des cafetiers-restaurateurs qui souffrent (...) on leur a proposé gracieusement ces chalets pour les activités qu'ils imagineront".

"Les Montbéliardais et plus largement les habitants du Pays de Montbéliard peuvent leur passer commande et venir retirer leur achat en toute sécurité (...) le masque reste obligatoire au centre-ville et il appartient à chacun de veiller au bon respect des gestes barrières", rappelle la municipalité.

La liste des établissements participants à l'opération

Les restaurants : L'Etincelle ; Le Châtel ; Chez Marcus ; Au bon Gouthé ; La Pause gourmande ; Les Compères ; Le Scorpio ; Le Marco Polo ; Aux 3 bonheurs ; M&A cuisine bio ; Pizz'à dom ; Allô Pizza ; Chez Kader ; Pane Olio&sale ; Pawly ; Le Sept ; Chez Witt ; Chamas tacos ; Apameia 99 ; Chapati Montbe ; Le Bambou ; Le Milano ; Snack de la Poste ; Meals on Weals ; Chouette pizza ; Quick ; Le Palais de Montbéliard ; Mac Donald's ; O petit atelier ; Maru.

Les cafés : Brasserie le 1801 ; le Central ; le café du Commerce ; l’O Brian ; l’Express’O live ; le Clemenceau ; le café de la Paix.

Retrouvez la chronique La nouvelle éco à 7h15 tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période si particulière. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?

à lire aussi Coronavirus : ce qu'il va rester de Strasbourg capitale de Noël cette année