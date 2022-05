La nouvelle éco - Des plantes pour lutter contre l'absentéisme et accroître la productivité en entreprise

Les plantes ont mille bienfaits. Et ces bienfaits, on peut désormais aussi en profiter en entreprise grâce à la toute jeune société dijonnaise "Brut et végétal". Charlène Desclerc et son compagnon Cédrick Panczuk, ses fondateurs, proposent des murs végétalisés mais aussi des meubles design réalisés à partir de déchets recyclés pour apporter de la nature dans le monde du travail et faire baisser le stress des salariés pour un investissement de 800 euros le mètre carré. Entretien avec Charlène Desclerc.

Charlène Desclerc, co-fondatrice de la société dijonnaise "Brut et végétal" © Radio France - Christophe Tourné

Le créneau de "Brut et végétal", c'est de réintroduire des plantes dans les espaces de travail. De quelle manière ?

Avec des solutions très simples qu'on a étudié pendant presque un an pour être sûr de notre produit. On propose un mur végétalisé, vivant et quasi autonome, c'est à dire qu'on a un système d'irrigation qui est très performant et qui fait que le mur se gère tout seul. On a aussi des séparateurs de pièces qui sont sur le même process mais qui, en plus, ont la facilité d'être mobiles. On peut donc le déplacer comme on veut chez soi ou dans son entreprise ou en open space. Après, on fait aussi du cadre végétalisé et même de la plante en pot, mais si c'est moins notre créneau.

Qu'est ce qui vous a donné l'idée ou l'envie de vous lancer dans cette aventure ?

C'est le retour après la période covid. J'ai plein d'amis qui devaient retourner au boulot après une période de télétravail et qui n'avaient pas envie parce qu'ils bossent en open space, ou que leur bureau allait passer en "flex office", c'est à dire sans bureau attitré, ou encore parce que les locaux sont mal insonorisés. On s'est demandé comment faire pour que les gens aient envie de retourner au boulot et comment on peut rendre le cadre de travail vraiment plus agréable? En fait, avec mon conjoint, qui est également le cofondateur de "Brut et Végétal", et qui est paysagiste de formation, on en a déduit que les plantes étaient la solution parce qu'elles ont énormément de vertus.

Quelles vertus apportent les plantes ?

Elles rendent bien évidemment l'air plus sain. Elles dépolluent. Ça va aussi insonoriser une pièce, et rendre le climat de travail beaucoup plus agréable. On a des études qui ont prouvé, notamment aux Pays-Bas, que l'absentéisme baisse, que la productivité augmente et qu'il y a moins de stress, moins de maladies au travail dans un espace végétalisé.

Les murs végétalisés sont autonomes et peuvent être mobiles - Brut et végétal

Votre société est toute nouvelle. Vous l'avez créée en début de cette année. Ça démarre comment ?

Ça démarre bien. En tout cas, l'engouement est vraiment bon. On est vraiment très content parce que les gens reçoivent le projet en disant "mais oui, c'est une évidence en fait !". Et puis aujourd'hui, on a aussi cette valorisation de la politique RSE dans les entreprises qui est très importante et qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et on se rend bien compte que le végétal peut aider justement à valoriser tout ça.

Quelle(s) clientèle(s) visez vous ?

On a deux canaux. Je vais voir le chef d'entreprise, tout simplement, ou l'industriel. Et puis je lui propose mon produit. L'autre canal, ca va être l'architecte ou l'agence qui cherche de nouveaux produits, justement pour valoriser les espaces de travail. Et là, pour le moment, ça marche plutôt bien. On est content.

Donc pour l'instant, pas les particuliers ?

Pour le mur végétalisé, on peut. Ce n'est pas du tout un problème. Après, on a des contraintes malgré tout, quand même "techniques". Si l'installation doit faire moins d'un mètre de large, là on passera au cadre végétalisé. Mais c'est tout à fait possible de végétaliser chez vous, ce sera avec grand plaisir !

Où peut on découvrir tout ça? sur Internet ou peut être un showroom ?

On a les deux. On a Internet avec un site qui est en ligne depuis quelques semaines, où vous pouvez voir quelques réalisations, à la fois de végétalisations, de scénographies et aussi de mobilier. Et puis on a un showroom à Dijon, rue Marcel Sembat, très facile d'accès. On peut s'y garer, donc venez nous rendre visite !

Brut et végétal engagé à 100% dans l'économie circulaire

Le deuxième axe de développement de "Brut et végétal", c'est la création de mobilier à partir de déchets verts. "On a un partenaire qui est Bio Dev, une entreprise locale, qui nous fournit en déchets verts Classe A donc non traités. Cela va de la souche d'arbre, de la grume, à la vieille poutre. On transforme tout ça. On en fait des guéridons, des tables basses, des pots végétalisés et on peut même faire aussi des porte bouteilles. Là, on est en train de faire un transat avec un vieux foudre de bois et on s'éclate. On laisse vraiment opérer la créativité et, en même temps, cette économie circulaire a du sens pour nous, parce que c'est des matériaux qui reprennent vie, qui viennent décorer et faire entrer la nature chez les gens.