La nouvelle éco: des salariés de l'aéronautique d'Albert-Méaulte en route pour une reconversion

Une vingtaine de salariés de l'aéronautiques du bassin d'Albert-Méaulte sont en route pour Crespin dans le Nord. Ils vont y découvrir les métiers proposés par Bombardier-Alstom. Une cinquantaine de postes en CDI sont à pourvoir pour passer peut-être de l'aéronautique au ferroviaire. Le groupe recherche aussi 300 intérimaires. A cause de la crise sanitaire ils ne pouvaient pas être plus nombreux à faire la navette. La visite du plus grand site ferroviaire de France sera également proposée aux salariés. Une autre navette partira dans le sens inverse pour emmener des directeurs achats et techniques d’Alstom à la rencontre de plusieurs industriels d’Albert-Méaulte pour de potentielles prestations de sous-traitance à venir. Les organisateurs envisagent déjà de planifier d'autres journées comme celles-ci.

Arnaud Soulet, est vice-président du cluster des entreprises aéronautiques dans les Hauts-de-France Copier